Siracusa, fiamme in una macelleria di via Alessandro Specchi: sul posto i vigili del fuoco

Un incendio è divampato poco dopo la mezzanotte in una macelleria di via Alessandro Specchi, nella parte alta di Siracusa.

I residenti della zona, secondo quel poco che è dato sapere, sarebbero stati svegliati da un boato e subito dopo sarebbero scoppiate le fiamme.

Sul posto sono stati chiamati ad intervenire i Vigile del fuoco che hanno domato il rogo.

Ancora da stabilire l'entità dei danni e l'origine del fuoco. IN AGGIORNAMENTO