Canicattini Bagni, Medaglia d’Oro per l’Oleificio Bagni all'“Olive Japan” di Tokyo

Riconoscimento internazionale per l’olio extravergine d’oliva biologico “Primo Frutto” dell’Oleificio Bagni di Giuseppe Mozzicato, azienda olearia di Canicattini Bagni, dove è nata e opera dal 1952.

Nei giorni scorsi a Tokyo, il prodotto d’eccellenza dell’azienda canicattinese, il “Primo Frutto”, ha ottenuto la Medaglia d’Oro, la Gold Medal Award, alla settima edizione di OLIVE JAPAN, promosso dall’Associazione dei Sommelier dell’Olio del Giappone (OSAJ). Le olive che compongo quest’olio sono la Zaituna, la Tonda Iblea e la Biancolilla.

"Il riconoscimento in Giappone all’Oleificio Bagni – ha commentato il Sindaco Miceli – inorgoglisce tutta la città e quanti operano con scrupolo e serietà nel produrre eccellenze, non solo nell’agroalimentare, apprezzate in tutto il mondo".

"Un riconoscimento – aggiunge il Presidente Amenta – che testimonia come il percorso di sviluppo sostenibile integrato che in questi anni abbiamo intrapreso, partendo dalle risorse del nostro territorio, gli Iblei, da quelle agricole come da quelle culturali con i riconoscimenti Unesco, è l’unico modello che ci permette di guardare al futuro".