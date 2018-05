Lentini, minore passa dai domiciliari al carcere: deve scontare 1 anno e 8 mesi

Aveva più volte violato le limitazioni imposte dalla misura degli arresti domiciliari cui era sottoposto. Pertanto ieri pomeriggio è stato condotto in carcere. Si tratta di un giovane di Lentini che si trovava agli arresti in casa per tentato furto di un’autovettura in concorso con altri e per una rapina aggravata ai danni di una persona anziana. Ieri è stato eseguito dalla Polizia il provvedimento dei tribunale dei Minori di Catania e il giovane è stato ristretto nel carcere minorile del capoluogo etneo, dove deve scontare 1 anno e 8 mesi.