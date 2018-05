Siracusa, caporalato e lavoro nero: giro di vite con controlli in aziende agricole: sanzioni per 25.000 euro

Sei accessi ispettivi in altrettante aziende agricole della provincia di Siracusa da parte dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Siracusa e della Stazione di Cassibile. I militari dell'Arma hanno controllato 48 posizioni lavorative: 10 sono risultate irregolari sotto il profilo della durata dei turni di lavoro, che andrebbe oltre le 40 ore settimanali previste dal contratto di lavoro, mentre 7 erano completamente in nero.

In due delle aziende agricole ispezionate sono stati trovati, rispettivamente 2 su 2 e 5 su 6 dipendenti in nero. ragion per cui è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale per avere occupato in nero oltre il 20% del personale in forza.

Sono state elevate sanzioni amministrative per circa 25.000 euro e sono in corso accertamenti per verificare il corretto versamento dei contributi previdenziali.

"I controlli proseguiranno - si legge in una nota dei Carabinieri - per garantire il rispetto delle regole anche in favore di tutti quegli imprenditori onesti che rispettano i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro e che subiscono una concorrenza sleale da parte di coloro che occupano braccianti agricoli sottopagati o, addirittura, in nero".