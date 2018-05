Parigi, accoltella passanti in centro: 1 morto e 4 feriti, l'Isis rivendica

Ieri sera in pieno centro a Parigi un uomo, gridando "Allah Akbar!" ha accoltellato i passanti di una via piena di gente. La polizia ha reagito in pochi secondi, abbattendo l'assalitore. I quattro feriti sono fuori pericolo: due feriti gravi, un uomo di 34 anni che era stato trasportato d'urgenza al Georges Pompidou, e una donna di 54 anni, e due feriti in modo lieve, una 26enne e un 31enne. La persona uccisa è, invece, un uomo di 29 anni. La vittima stava passeggiando in rue Monsigny quando è stato aggredito dall'assalitore con un coltello.

L'Isis ha rivendicato l'attacco all'arma bianca compito in serata a Parigi, precisando che è stato messo a segno da "un soldato" dello Stato islamico.