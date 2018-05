Siracusa celebra l'Ottava della Festa del Patrocinio di Santa Lucia. Questa sera LA DIRETTA SU SIRACUSAPOST

Si concludono oggi a Siracusa i festeggiamenti per Santa Lucia. Oggi, infatti, è l'Ottava della Festa del Patrocinio.

il programma prevede alle 10.30 l'itinerario guidato delle edicole votive di Santa Lucia in Ortigia e alle 11.30 la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco della Cattedrale, mons. Salvatore Marino con la comunità degli aspiranti e dei Diaconi permanenti dell'Arcidiocesi.

Alle 18.00 la celebrazione eucaristica e subito dopo, alle 19.00, avrà inizio la processione delle Reliquie e del Simulacro della Patrona attraverso il percorso storico per le vie di Ortigia: via Picherali, Castello Maniace, lungomare Ortigia, via Roma, via del Teatro, piazza San Giuseppe, via della Giudecca, via delle Maestranze, via Roma, piazza Minerva, piazza Duomo. L'ingresso delle reliquie e del simulacro in Cattedrale è previsto alle 21.30. Dopo l'ingresso al Duomo, il simulacro sarà chiuso nella nicchia della Cappella di Santa Lucia.

L'Arcidiocesi di Siracusa, anche per la festa dell'Ottava, ha predisposto una diretta streaming, che inizierà dal momento in cui le reliquie arriveranno in piazza Minerva e si concluderà quando il simulacro sarà chiuso nella nicchia.

Quest'anno il ritorno del simulacro in Cattedrale non sarà salutato dai tradizionali fuochi pirotecnici: la Commissione Tecnica Territoriale in materia di sostanze esplodenti, ha dichiarato non idoneo il luogo da sempre utilizzato per piazzare i fuochi d'artificio, perché adesso ospita un solarium. L'altro luogo proposto dalla Commissione, la diga a sud dell’imboccatura del porto piccolo, non avrebbe consentito la visione dei fuochi in Piazza Duomo.