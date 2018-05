Siracusa, ripulito il costone di via Nettuno a Fontane Bianche

Giornata ecologica organizzata dall'Associazione "Io amo Fontane Bianche. Una rappresentanza dell’associazione questa mattina ha decespugliato l’area dalle infestanti comuni e raccolto i rifiuti; non solo, i residenti sono stati informati sulle nuove modalità di raccolta differenziata supportata da un “eco-point”, un punto informativo messo a disposizione dalla Igm Rifiuti Industriali.

Risultano già posizionate in buona parte del territorio di Fontane Bianche, le prime “Isole ecologiche”. "Entro il mese - riferisce il presidente dell'Associazione, Stefano Burgaretta - Igm completerà il posizionamento delle ecoisole, provvedendo anche alla campagna informativa, per residenti ed esercenti per far partire al più presto il nuovo servizio di raccolta".