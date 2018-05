Siracusa, approvato il Piano "City Green" sulla mobilità sostenibile

Approvato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il Programma Operativo di Dettaglio relativo al progetto "Siracusa City Green". che prevede l’implementazione di piste ciclabili all’interno del centro abitato (in particolare nella zone della Pizzuta, di Scala Greca e di Santa Panagia), del progetto Piedibus, del Bike sharing, dei bus elettrici (ne verranno acquistati altri due), dell’infomobilità (monitoraggio del traffico e informazioni relative al passaggio dei bus elettrici e i tempi di attesa), l’ottimizzazione della piattaforma e sviluppo di una carpooling (volta allo sviluppo di una App fruibile da smartphone con cui sarà possibile la condivisione dell'auto privata).

"Ancora una volta è stata premiata la progettualità dell’amministrazione – ha dichiarato l’assessore al Bilancio Salvatore Piccione - ispirata alla realizzazione di una mobilità sostenibile, con riduzioni delle emissioni nocive e il miglioramento della vita dei cittadini, in un quadro di rinnovamento dei servizi e delle infrastrutture".

Il Comune di Siracusa è rientrato nella fase programmatica ed è stato ammesso al cofinanziamento per un importo di 997.946 euro da parte del Ministero dell’Ambiente, che in questa fase prevede il trasferimento di 299.383,80 euro pari al 30% del cofinanziamento attribuito. Per il progetto “Siracusa City Green” nel mese di settembre 2017 il Comune aveva ricevuto il primo premio al prestigioso Urban Award.