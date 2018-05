L'Ortigia cede di misura nel finale, con la Florentia finisce 8-7

Perde di misura l'Ortigia contro la Florentia, 8 a 7 il finale.

Biancoverdi sempre in vantaggio, dal primo minuto, con un vantaggio massimo di 4 reti a un minuto e 30 dalla fine del terzo tempo.

Siracusani privi di Napolitano e Rotondo, con Siani reduce dall’influenza e con Patricelli che, per dare maggiori alternative alla panchina, indossa la calottina numero 9.

I biancoverdi partono bene e sembrano essere padroni del match. Difesa attenta e percentuale di realizzazione in superiorità che si mantiene oltre il 70 per cento per gran parte del match.

Poi, tra la fine del terzo e il quarto tempo, il devastante parziale di 5 a 0 che permette ai toscani di riacciuffare prima il pareggio e quindi effettuare il sorpasso.

Gli ultimi attacchi dell’Ortigia si infrangono davanti all’ottimo Cicali che diventa insuperabile.

La Canottieri Napoli sarà l’avversaria nell’ultima partita della regular season.