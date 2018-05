Priolo, cessione Esso: Cafeo chiederà un incontro alle due compagnie

"Chiederò un incontro in Commissione Attività Produttive sia ai rappresentanti di Sonatrach sia a quelli di Esso Italia, al fine di chiarire i particolari della vicenda e soprattutto verificare l’intenzione da parte della società algerina di mantenere gli impegni assunti da Esso, dal punto di vista occupazionale ma anche ambientale”. Così Giovanni Cafeo, Segretario della III Commissione Ars Attività Produttive.

“La cessione - aggiunge - da parte di Esso dell’impianto di raffinazione di Augusta agli algerini di Sonatrach, al di là delle metodologie poco trasparenti con le quali si è proceduto nell’operazione, riporta al centro il dibattito sul futuro immaginato per la zona industriale di Siracusa. In questi anni, colpevolmente, la politica - conclude - ha trattato la questione industriale con atteggiamento distaccato, quasi con ignavia, limitandosi ad affrontare di volta in volta questioni emergenziali senza una visione di sviluppo in prospettiva".