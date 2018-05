Siracusa celebra domani l'Ottava della Festa del Patrocinio di Santa Lucia

Siracusa celebra domani, domenica 13 maggio, l'ottava di Santa Lucia.

Il programma prevede alle 10.30 l'itinerario guidato delle edicole votive di Santa Lucia in Ortigia e alle 11.30 la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco della Cattedrale mons. Salvatore Marino con la comunità degli aspiranti e dei Diaconi permanenti dell'Arcidiocesi. Alle 18.00 celebrazione eucaristica e subito dopo, alle 19.00 l'inizio della processione delle Reliquie e del Simulacro della Patrona attraverso il percorso storico per le vie di Ortigia: via Picherali, Castello Maniace, lungomare Ortigia, via Roma, via del Teatro, piazza San Giuseppe, via della Giudecca, via delle Maestranze, via Roma, piazza Minerva, piazza Duomo.

L'ingresso delle reliquie e del simulacro in Cattedrale è previsto alle 21.30. Quindi il simulacro sarà chiuso nella nicchia della Cappella di Santa Lucia.