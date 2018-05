Siracusa, M5s punta sul taglio agli sprechi e presenta 2 assessori della Giunta Russoniello

Puntano sul taglio agli sprechi il Movimento cinque stelle come punto forte del programma elettorale in vista delle prossime elezioni amministrative a Siracusa.

"Siamo carichi, siamo una squadra - dice la candidata sindaca Silvia Russoniello - Faremo la campagna elettorale tutta d'un fiato. Siamo partiti leggermente in ritardo con la campagna elettorale, ma solo da punto di vista mediatico perchè, al contrario, il programma era già stilato da un pezzo. Saremo con i cittadini e tra i cittadini per farci conoscere e parlare del nostro programma".

Questa mattina la Russoniello ha presentato i primi due eventuali assessori in giunta: Giuseppe Cappellani e Carlo Gilistro.

Il primo è un commercialista, indicato per le rubriche Bilancio, Tributi, Contenzioso, Patrimonio, Contratti e Gare, Trasparenza e Legalità, Personale.

Il secondo è pediatra ed allergologo andrebbero le rubriche delle Politiche Culturali, Turismo, Politiche Musicali, Musei, Polo Fieristico e Congressuale, Teatro, Beni Culturali, Unesco, Inda. Peraltro su Gilistro pare che ci sia la volontà anche di una vice sindacatura.

Sul palco, montato al Largo XXV Luglio, c'è tutto il movimento in pompa magna: Pino Pisani, Paolo Ficara, Maria Marzana, Filippo Scerra, Giorgio Pasqua, e infine ospite anche Giancarlo Cancelleri. Tra il pubblico Stefano Zito, e anche Lucia Napoli, inizialmente candidata anche lei con i pentastellati.

"Siracusa può vivere di turismo - ha detto Russoniello - ma ai turisti mancano i servizi che noi dobbiamo dare. I punti del programma sono tanti e abbracciano tanti argomenti: dal degrado delle periferie, al verde pubblico e altro ancora".

E infine conclude: "I nostri punti in programma sono tutti realizzabili perchè abbiamo le coperture necessarie".