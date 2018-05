Governo, oggi nuovo vertice Salvini-Di Maio

Ancora in salita la strada che porta alla conclusione dell'accordo tra Lega e M5S per la formazione del nuovo Governo. Un nuovo vertice si terrà oggi a Milano. Il leader del M5S ha detto che passi avanti sono stati fatti sul programma, ma è emersa una divergenza su uno dei temi caldi che dovrà affrontare il nuovo governo, l'Ilva. Il capo politico insiste sulla premiership a lui stesso o a un esponente del Movimento. Come si capisce bene dopo un incontro a sorpresa con Giorgia Meloni che in serata riferisce che Di Maio gli avrebbe chiesto un parere favorevole a un Governo da lui guidato. Aggiungendo che Fratelli d'Italia gli avrebbe risposto un secco no.