Lentini, la sala riunioni del Commissariato intitolata a Carmelo Rao e Salvatore Reina

La sala riunioni del commissariato di lentini è stata intitolata alle Guardie di Polizia Carmelo Rao e Salvatore Reina. Alla cerimonia è intervenuto il Prefetto Filippo Dispenza, Direttore Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato, in rappresentanza del Capo della Polizia, Franco Gabrielli.

Reina e Rao, entrambi in servizio presso il Commissariato di Lentini, il 4 maggio del 1965, avuta notizia di una lite tra i fratelli Carmelo e Pietro Camerata, si recavano presso l'abitazione di Carmelo per dargli assistenza per via delle lesioni causate dal fratello. Proprio in quel momento quest'ultimo tornava armato di fucile. I due poliziotti gli si avvicinarono cercando di calmarlo, ma Pietro Camerata sparò contro di loro, uccidendoli. rao poco prima di accasciarsi al suolo fece scudo con il proprio corpo a due bambini piccolo che giocavano, in quel momento sulla strada.

Decreto del Presidente della Repubblica fu conferita alla memoria di Salvatore Reina la medaglia d'argento e a quella di Carmelo Rao, la medaglia d'oro al valor civile, quale "esempio di incondizionata dedizione al dovere, spinta, per entrambi, fino all'estremo sacrificio della vita".