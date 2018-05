L'Ortigia vola a Firenze: domani la sfida contro la Florentia

Comitiva biancoverde a Firenze e rifinitura toscana, questa sera, per il sette di Stefano Piccardo. L’Ortigia, all’assenza dello squalificato Napolitano, ha dovuto aggiungere il forfait di Raffaele Rotondo, fermato da una botta al gomito destro. È del gruppo Gianmaria Siani reduce dall’influenza che lo ha costretto a rallentare gli allenamenti.

Piccardo definisce quella di domani come la partita spartiacque per la posizione finale in vista della final six.

"Contro la Florentia dovremo fare a meno di due giocatori ma non potremo risparmiarci – sottolinea il tecnico ligure – Sappiamo l’importanza di questa partita e del significato che può rivestire in questo finale. Con Savona e Canottieri Napoli ci giochiamo le posizioni migliori in vista della final six. La squadra si è preparata con la solita determinazione e ritengo sia pronta per questa penultima di campionato.

Non guarderemo certamente alle assenze. Il gruppo ha già dimostrato di essere pronto per qualsiasi occasione".

Domani fischio di inizio alle ore 15.