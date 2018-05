Siracusa, incidente sul lavoro nella zona industriale: operaio ustionato da zolfo liquido su oltre il 15% del corpo

E' rimasto ustionato su oltre il 15% della superficie del proprio corpo. La vittima è un operaio di 35 anni che, questa mattina, stava lavorando all'Isab Nord. Sulla dinamica dell'incidente poco ancora è dato sapere. Le ustioni riportate, a quanto dicono i medici, sono da zolfo liquido.

Il 35enne è stato prima trasportato al Pronto Soccorso dell'Umberto I, e poi trasferito al Centro grandi ustioni a Catania.

"Le nostre battaglie - dicono Roberto Alosi e Antonio Recano, rispettivamente segretario generale della segretario generale della Cgil e della Fiom di Siracusa - per la garanzia della sicurezza nei cantieri non ha mai conosciuto sosta, ma le imprese finora sono state piuttosto sorde, teoria questa che trova conferma proprio negli incidenti. L’attenzione delle aziende verso la sicurezza sul posto di lavoro, dunque – proseguono i due sindacalisti - non ha mai raggiunto gli standard da noi perorati. Il ripetersi di infortuni impone concrete misure di prevenzione degli incidenti sul posto di lavoro".