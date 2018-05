Siracusa, sequestrato 50 chili di prodotto ittico tra cui un trancio di tonno rosso di 10 chili

Nessuna documentazione ai fini della tracciabilità. Questo il motivo per cui la Guardia Costiera ha sequestrato 50 chili di prodotti ittico, tra cui un trancio di tonno rosso di 10 chili, trovato a bordo di un furgone isotermico, fermato e ispezionato.

A carico del trasgressore, pertanto, sono state elevate due sanzioni amministrative: una per la mancanza di tracciabilità ed un’altra per la mancanza del documento di cattura BCD del Tonno, per un ammontare complessivo di 9.500,00 euro.