Noto, Infiorata: c’è il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri

"Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha concesso il patrocinio alla 39^ edizione dell’Infiorata di via Nicolaci “Cina in fiore – La via della seta”. Un riconoscimento internazionale per la nostra manifestazione a conferma della giusta intuizione avuta qualche anno fa, quando abbiamo deciso di invitare ogni anno a Noto un Paese estero. Il patrocinio concesso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che ringrazio pubblicamente, rafforza la credibilità dell’Infiorata e della nostra città, dandoci anche un’ulteriore spinta comunicativa" - così il sindaco Corrado Bonfanti ha commentato la lettera ufficiale trasmessa ieri mattina dalla Farnesina e con cui il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha concesso il patrocinio alla 39^ edizione dell’Infiorata in programma dal 18 al 20 maggio. In quei giorni Noto accoglierà anche l’ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Italia Li Ruyiu, per un altro momento di carattere internazionale.