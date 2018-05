Canicattini Bagni, sabato la presentazione del libro di racconti “Calati dai Monciuffi”

Verrà presentato Sabato 12 Maggio 2018, alle ore 18:00, al Museo Civico Tempo di via XX Set-tembre 132 a Canicattini Bagni, “Calati dai Monciuffi”, il libro di racconti del medico specialista in Ortopedia e Traumatologia, il catanese Dott. Bruno Branciforti.

Saranno presenti il Sindaco Marilena Miceli, l’Assessore alla Cultura, Loretta Barbagallo, e il Presidente del Museo Tempo, Paolino Uccello.

L’intervento introduttivo è affidato all’Avvocato Tony Sano, mentre dialogherà con l’autore il Dott. Corrado Spriveri.

“Calati dai Monciuffi” raccoglie alcuni dei racconti, tra realtà e immaginazione, scritti da Bruno Branciforti quando non esercita la sua professione di medico e di chirurgo della mano.

Protagonisti sono dei semplici contadini e pastori siciliani, realmente conosciuti dall’autore e spesso anche fotografati, che vivono, come scrive Corrado Spriveri, ai margini della realtà, in borghi rurali vicino ai boschi sui Monti Peloritani in provincia di Messina.

Considerati, nell’immaginario collettivo, incivili e primitivi, tanto che per loro è stata coniata l’espressione “Calati dai Monciuffi”, al contrario, come racconta Branciforti nei suoi racconti, sono uomini e donne che hanno tanto da insegnare ai tanti “benpensanti e civili”.

Come Giovanna, un corpo devastato dall’artrosi, ma dal cuore grande, tanto da rinunciare ad un ma-rito per assistere la madre gravemente ammalata.

O come il pastore Tindaro, con la sua appassionante storia d’amore con una strana creatura dal copro di donna e la code di pesce, conosciuto in riva al mare.

Al di la dei personaggi descritti, però, la vera protagonista del libro di Bruno Branciforti è la natura, con la bellezza e la maestosità dei boschi, con i suoi odori e sapori, lontani dagli inutili conflitti di potere e l’attaccamento al denaro, che invece impoveriscono l’uomo.