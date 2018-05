Augusta, "Sono stato aggredito e abusato da due extracomunitari": finta chiamata al 112

"Sono stato aggredito e abusato da due extracomunitari". Si sono messi subito in moto i Carabinieri della stazione di Augusta, dopo una telefonata di un uomo che chiedeva aiuto in Contrada Sabbione sulla SS 114. Arrivati sul posto, però, non c'era nessuno ad attenderli, e nessuna traccia di aggressione. Dopo vari tentativi di contatto con l'autore della chiamata, finalmente una risposta: un uomo che dichiara di essere stato vittima, poco prima, del furto del cellulare dal quale poi sarebbe partita la finta chiamata di richiesta aiuto al 112.

Indagini in corso.