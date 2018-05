Augusta, furto di gratta e vinci in tabaccheria per un totale di 5mila euro

Hanno messo a segno un furto per un bottino di 5mila euro. E' successo nella notte appena trascorso, ad Augusta, in centro. Vittima una tabaccheria. Ignoti si osno introdotti all'interno dell'esercizio commerciale forzando una saracinesca e rompendo il vetro. I malviventi sono riusciti ad asportare blocchetti di gratta e vinci per un totale di circa 5.000 euro.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Indagini in corso.