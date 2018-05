Lentini, allaccio a rete pubblica per far funzionare alcune giostre: 3 arresti

Allaccio diretto alla rete pubblica per far funzionare alcune giostre montate in piazza Oberdan, in occasione della festa patronale dei Santi Martiri Alfio, Filadelfo e Cirino. A fare la scoperta i carabinieri della stazione di Lentini, i quali hanno arrestato, per furto di energia elettrica: Vasco Guizzardi, 69 anni coniugato, siracusano, e i coniugi Giuseppe Talio Lauria, 47 anni, e Melissa Dora Germano, 49 anni, entrambi di Ragusa e pregiudicati.

Il sessantanovenne siracusano è stato posto agli arresti domiciliari mentre i coniugi hanno atteso l’alba nelle camere di sicurezza della stazione Carabinieri di Lentini. Le giostre sono state rimosse.