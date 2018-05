Siracusa, "Se hai cara la pelle": l'ultima iniziativa di prevenzione della Lilt

"Se hai cara la pelle". Si chiama così la nuova Campagna nazionale della LILT dedicata alla prevenzione dei tumori cutanei, che arriva a Siracusa 18 Maggio 2018, nella sede di viale Epipoli 72.

Informazioni, consulenze, visite dermatologiche gratuite ed esami strumentali per la diagnosi precoce e prevenzione a 360 gradi contro il cancro.

Sarà distribuito l’opuscolo informativo per approfondire le tematiche proprie della prevenzione dei tumori della pelle e delle buone pratiche di prevenzione, realizzato in base alle recenti evidenze scientifiche, anche con il significativo contributo del Comitato Scientifico Nazionale LILT.

"Il nostro impegno continua ed evolve - dice il Presidente Claudio Castobello - per diffondere nel quotidiano la cultura della prevenzione come stile di vita, obiettivo al quale la LILT di Siracusa rimane fedele, filo conduttore che muove ogni nostra scelta, progetto e attività" .