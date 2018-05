Rosolini, via a domande di adesione per cantieri di lavoro

C'è tempo fino al 31 maggio per presentare, presso gli Uffici del Centro per l'Impiego, la domanda per la selezione delle persone che verranno utilizzate nei Cantieri di Lavoro che la Regione Siciliana istituirà nei prossimi mesi. Alla selezione possono partecipare le persone di età compresa tra i 18 e 66 e 7 mesi non compiuti, disoccupati o inoccupati che hanno presentato al competente Centro per l’impiego la dichiarazione di disponibilità e hanno sottoscritto il patto di servizio.