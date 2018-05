Tentato furto di tegole del 900 ad Avola Antica

Sorpresi mentre tentavano di rubare 800 tegole in terracotta da un’abitazione comunale dei primi del 900 ad Avola Antica. A essere colti in flagranza di reato e arrestati, dalla Polizia di Stato, Sebastiano Scala, 39 anni, Salvatore Lo Giudice, 32 anni, e Dario Palermo, 28 anni, accusato di furto aggravato in concorso.

I tre arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari.