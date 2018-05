Omesso versamento Iva, sequestro preventivo per 350mila euro a ditta Siracusana

Un controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi dell'anno 2013, effettuato dall’Agenzia delle Entrate di Siracusa, che ha portato al sequestro sequestro preventivo sui beni e sui conti di una ditta individuale, da parte della Guardia di Finanza, per 350mila euro a causa irregolarità consistenti nell’omesso versamento dell’Iva dovuta all’Erario.

A finire nel mirino delle Fiamme Gialle una ditta operante nel settore del commercio al dettaglio di carni.

Inoltre, a seguito di un’accurata analisi documentale in riscontro alle risultanze delle Banche dati in uso al Corpo, è stato segnalato, alla Autorità Giudiziaria, il titolare della ditta, Latina Giovanni, per l’omesso versamento dell’Iva dovuta.

Le indagini sono state coordinate dal Procuratore della Repubblica, dott. Francesco Paolo Giordano,.