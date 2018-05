Pachino, controlli amministrativi a tappeto nella frazione di Marzamemi

Esercizi commerciali ambulanti, dediti in particolare alla somministrazione di alimenti e bevande, passato al setaccio dalla Polizia di Stato nella frazione di Marzamemi, a Pachino.

Riscontrate irregolarità riguardo l’occupazione del suolo pubblico ed in ordine al mezzo utilizzato (un autocarro privo di copertura assicurativa e con revisione scaduta). Inoltre, il titolare dell’esercizio commerciale in questione si riforniva di energia elettrica tramite un allaccio abusivo alla rete cittadina. Oltre alle sanzioni amministrative, l’ambulante veniva denunciato per furto aggravato e per aver occupato abusivamente spazi pubblici.