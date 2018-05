Priolo, intimidazione a candidato consigliere

Un bidone di benzina ed un biglietto di minacce è stato ritrovato da Fabio Castrogiovanni, titolare di un autosalone, e candidato al Consiglio comunale con la lista Prospettiva Priolo Gargallo. Sull'episodio indagano gli agenti del locale commissariato.

Gli investigatori stanno cercando di acquisire i filmati di alcune telecamere di impianti di video sorveglianza della zona per individuare qualche elemento utile alle indagini.

Intanto, arriva la solidarietà del movimento: "Nel pieno rispetto del lavoro della Magistratura e in attesa di ulteriori sviluppi sulla vicenda, non possiamo che offrire all’amico Fabio Castrogiovanni la solidarietà e la vicinanza da parte di tutto il movimento Prospettiva Priolo Gargallo. - dichiara Alessandro Biamonte, ideatore e candidato a sindaco per il movimento - Siamo rimasti sgomenti dal vile atto intimidatorio subito da Fabio, reso ancora più deprecabile dal vergognoso biglietto di accompagnamento che recita, testualmente, “Cercati un amico”.

Per fortuna, c’è poco da cercare visto che Fabio Castrogiovanni è circondato dall’affetto di decine di amici oltre che, ne siamo sicuri, dopo questo gesto anche della maggioranza delle persone per bene che vivono a Priolo Gargallo.

Invitiamo dunque Fabio a non mollare e a continuare con tranquillità la sua attività professionale e politica ma ne approfittiamo, pur non avendo contezza dei reali motivi di questo vile gesto intimidatorio, per fare un appello a tutte le forze politiche interessate in questa campagna elettorale, affinché si abbassino i toni e si torni a parlare di temi e programmi, senza cedere a squallide nonché pericolose campagne denigratorie degli avversari”.