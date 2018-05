Palermo, consiglio comunale approva Odg uso terapeutico cannabis

Il Consiglio comunale di Palermo ha approvato un ordine del giorno, proposto dal consigliere Fabrizio Ferrandelli e sottoscritto da tutti i gruppi consiliari, con il quale si chiede alla Regione di attivare misure per l’uso terapeutico della cannabis. La proposta nasce a sostegno dell’iniziativa del Comitato “Esistono i Diritti”, che a marzo aveva scritto sul tema al Presidente della Regione Siciliana. “Non possiamo che esprimere soddisfazione – hanno dichiarato i Consiglieri Cesare Mattaliano e Fabrizio Ferrandelli – per l’esito della votazione a sostegno dell’azione promossa dal ‘Comitato Esistono i diritti’ e dell’appello per il recepimento di tutte le norme per l’approvazione dell’uso della cannabis a fini terapeutici Un impegno che ha visto coinvolti i Consiglieri in maniera trasversale per il riconoscimento di un diritto”. Per il sindaco, Leoluca Orlando, è “un voto che sottolinea la maturità politica e culturale di tutto il Consiglio comunale su un tema oggi molto sentito”.