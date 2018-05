Mattarella a Palermo per i 70 anni della Corte dei conti in Sicilia

Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, è giunto nella sede della società siciliana per la Storia Patria, a Palermo, per presenziare alle celebrazioni per i 70 anni della Corte dei Conti per la Regione siciliana.

Presente alla celebrazione il presidente della Corte dei conti Angelo Buscema.

Sono previsti interventi di magistrati, docenti universitari, studiosi di pubblica amministrazione.

Un saluto sarà portato dal presidente della Regione Nello Musumeci, dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando e dal presidente della Società siciliana per la Storia Patria Giovanni Puglisi.

In sala anche il segretario generale della Regione, l'avvocato Maria Mattarella