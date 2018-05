Rosolini, dal 17 al 22 maggio le istanze per nomina scrutatore di seggio elettorale

E' possibile dal 17 al 22 maggio presentare domanda per fare lo scrutatore in vista delle prossime elezioni amministrative fissate per il 10 giugno.

Il modulo da compilare e presentare è già disponibile sul sito istituzionale del Comune, oppure presso l’Ufficio elettorale comunale sito in via Tobruk.

Per partecipare bisogna: essere iscritti nelle liste elettorali del Comune; essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo (il titolo di studio della scuola dell’obbligo richiesto è riferito alla normativa vigente al momento del conseguimento del titolo di studio stesso); non essere candidato all’elezione e di non essere ascendente (nonno, genitore), discendente (figlio/a, nipote in linea diretta), parente o affine sino al secondo grado (fratello, sorella, suocero/a, genero, nuora, cognato/a) o coniuge (marito o moglie) del candidato.