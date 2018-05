Floridia, Maggio dei libri dei ragazzi alla biblioteca comunale

Due iniziative già in calendario per il “Maggio dei libri dei ragazzi!”, organizzate da Ninphea, presso la biblioteca comunale di Floridia

Venerdì 11 e mercoledì 16 maggio gli alunni del I I.C. “Ed Amicis”, ripeteranno la loro attività di animazione e drammatizzazione del libro "Le ore della contentezza", favole scritte daTea Ranno. Appuntamento alle ore 16.30 di venerdì’ 11 Maggio. Sarà Ettore Signorelli, con il reading di alcune favole, a condurre bambini, ragazzi e, perchè no, adulti, alla scoperta degli animali fantastici di Tea Ranno. Un pomeriggio all' insegna della "contentezza" e della socializzazione per tutti i bambini floridiani e le famiglie che vorranno partecipare. L'evento si arricchisce della presenza degli utenti del "Dopo la scuola" altro progetto di inclusione promosso dalla Ninphea.