Siracusa, a Confindustria un incontro su "Formare per Competere"

"Formare per Competere: strumenti, risorse e opportunità per le imprese, il ruolo di Fondimpresa". Questo il titolo dell'incontro fissato per mercoledì 16 maggio, alle 15, alla sede di Confindustria, organizzato anche dal Comitato Associativo Piccola Industria e Fondimpresa.

L’iniziativa nasce dalla considerazione che la velocità con cui l’innovazione tecnologica cambia gli scenari economici è tale che le aziende hanno la necessità di adeguare il livello delle conoscenze e competenze per continuare ad essere competitive sui mercati.

Il seminario vuole essere un momento di approfondimento che metta in risalto l’importanza della formazione del capitale umano in azienda, anche attraverso la condivisione di esperienze, testimonianze aziendali e trasferimento di nuove competenze sugli strumenti a disposizione delle imprese.