Siracusa, Vinciullo: "Persi 7,5 milioni di euro, ma adesso 17 milioni sono in ballo"

L'ex deputato regionale Vincenzo Vinciullo punto il dito contro l'Amministrazione Garozzo per aver perso la possibilità di intercettare fondi pubblici e privati per una cifra pari a 7.5 milioni di euro da utilizzare per riqualificare il contesto urbano.

Adesso, però, "Vi è una disponibilità di 17 milioni di euro - dice Vinicullo - di cui 14 messi a disposizione del Ministero delle Infrastrutture nel lontano 2011 e 3 milioni sulle risorse messe a disposizione dal Parlamento Siciliano che aveva approvato una norma in tal senso".

"Di conseguenza, è stato pubblicato il Bando pubblico per l’accesso ai contributi per i programmi integrati per il recupero e riqualificazione delle città" - conclude