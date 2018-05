Rosolini, rinnovata convenzione per la gestione dello stadio "Salvatore Consales"

E' stata sottoscritta la Convenzione (rinnovo) tra il Comune e il Sodalizio granata per la gestione dello Stadio Municipale “Salvatore Consales”.

Secondo l'accordo, l’Asd Città di Rosolini gestirà lo stadio per il quinquennio 2018/2022, mentre la manutenzione dell’impianto sportivo, saranno a carico della società sportiva i lavori di ordinaria manutenzione e al Comune resterà in carico la manutenzione straordinaria.

"È fondamentale – afferma il Sindaco Corrado Calvo - che il Comune sostenga e supporti per quanto di sua competenza e disponibilità di risorse una società solida come lo è quella guidata dal Presidente Piero Errante. L’Amministrazione Comunale apprezza in particolare il lavoro che sta facendo tutto lo staff dirigenziale per far sì che la squadra reciti un ruolo di primo piano, ed avere uno stadio perfettamente a norma contribuisce a tutto ciò. Il”Salvatore Consales” è un patrimonio della città e continueremo, in sinergia con la Società, grazie anche alla convenzione sottoscritta, a mantenerlo a livelli di perfetta efficienza".