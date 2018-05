Pd Pachino, contrade balneari fatiscenti: intervenga il Libero Consorzio

“Le strade provinciali che collegano alle contrade balneari sono fatiscenti e costituiscono pericolo per la circolazione stradale”. - Così il circolo del Partito Democratico di Pachino alza la voce. Punta il dito contro i tratti stradali maggiormente frequentati in estate: la strada provinciale per contrada Granelli, la Marzamemi – Chiaramida che collega la sp 19 per Noto al borgo marinaro e la Cozzo – Flua Scivolaneve per raggiungere le spiagge di Carratois e Isola delle Correnti.

"Le condizioni del manto stradale sono pessime: buche, cedimenti ed erbacce ai margini della carreggiata che non garantiscono la sicurezza agli automobilisti." - concludono - "Chiediamo urgentemente un intervento da parte dell’ex Provincia di Siracusa e sollecitiamo anche l’amministrazione comunale a farsi portavoce delle problematiche che riguardano gli assi viari per le contrade balneari, come bene ha già fatto il sindaco Roberto Bruno negli ultimi mesi a esigere l’attenzione massima del Libero Consorzio per le problematiche legate alla viabilità provinciale.