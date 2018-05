Siracusa, vivaio comunale: domeniche dedicate all'uso delle compostiere domestiche

Rifiuti Zero e Igm insieme per Le domeniche del Compost[M]aggio” all'interno del programma “Compostiamoci bene”.

Si tratta di tre giorni dedicati alla raccolta differenziata e in particolare all'uso delle compostiere domestiche.

Primo appuntamento, al vivaio comunale in via di Villa Ortisi 56, domenica 13 maggio e poi, a seguire, il 20 e 27 maggio sempre dalle 9 alle 13. Durante gli incontri verranno distribuite le compostiere, a chi ha presentato la richiesta all'Ufficio ambiente del Comune, e si provvederà a raccogliere le domande di chi intende averne una in comodato d'uso.