Siracusa, incendiato chiosco a Fontane Bianche: il titolare "é la sesta volta"

A fuoco, questa notte, intorno all'una e mezza un chiosco sulla spiaggia di Fontane Bianche. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i quali hanno spiegato di non conoscere le cause del rogo, doloso o meno che siano.

Intanto uno dei due titolari affida il suo sfogo a Facebook:

"Mai nessun fondo nessun aiuto economico tutto sulle nostre spalle" - scrive.

Intanto di quel chiosco non rimane che cenere