Noto, "Sidefire": 11 artisti in mostra all'ex Monastero di Santa Chiara

Undici artisti in mostra sabato alle 18.30, all'ex Monastero di Santa Chiara in corso Vittorio Emanuele 149, per "Sidefire", a cura di Paolo Greco.

La mostra, organizzata dalla galleria Beniamin Art, è patrocinata dalla Città di Noto Patrimonio dell'Umanità – Unesco.

L'evento offre l’occasione e l’opportunità di ammirare le opere di undici artisti di taglio internazionale, che fanno parte della raccolta privata del collezionista iraniano Behnam Fanaeyan, fondatore e presidente della galleria Beniamin Art.

La mostra resterà aperta fino a martedì 12 giugno e osserverà i seguenti orari: tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle ore 18.00 alle 24.00. L’ingresso è gratuito.