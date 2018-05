Canicattini Bagni, la Festa dell’Europa all’Istituto Comprensivo “G. Verga”

Diverse esperienze e diverse culture si sono fuse ieri, alla Scuola Media dell’Istituto C. “G. Verga” di Canicattini Bagni, per la Festa dell’Europa.

L'obiettivo è stato promuovere i valori della cittadinanza più ampia, quella europea, l'integrazione tra i popoli nelle sue tappe fondamentali con una riflessione sui valori umani, culturali e giuridici che sottostanno all'Unione Europea.

"Se l'educazione è un investimento per il futuro, l'educazione alla cittadinanza è un investimento per il futuro democratico d'Europa", partendo da questo concetto gli studenti, nel corso della giornata, hanno riflettuto sul l'importanza dell’unità europea, con valori comuni, elementi indispensabili al mantenimento della pace e dell'unità.

Sono così seguite le testimonianze degli studenti che, lo scorso marzo, hanno preso parte al progetto europeo Erasmus plus, che li ha visti protagonisti, assieme ai loro colleghi provenienti dalla Francia, Inghilterra, Slovenia e Romania.