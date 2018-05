Canicattini Bagni, pronte le domande per graduatorie cantieri di lavoro

Pronte le domande per la formazione della graduatoria dei Cantieri di Lavoro regionali, riservati ai disoccupati e agli inoccupati di età compresa tra i 18 e i 66 anni e 7 mesi non compiuti.

Per essere inseriti nella graduatoria gli interessati dovranno recarsi il Lunedì dalle ore 9:00 alle 13:00 e il Mercoledì dalle ore 9:00 alle 13:00, e nel pomeriggio dalle ore 15:30 alle 17:30, presso il Centro per l’Impiego di Canicattini Bagni (Ufficio di Collocamento), che si trova momentaneamente ubicato al 1° piano del Palazzo della Protezione Civile in Piazza Caduti di Nassiriya (e non al Palazzo Municipale attualmente interessato da lavori di manutenzione), forniti di copia del documento di riconoscimento in corso di validità, copia del codice fiscale e autocertificazione della composizione del proprio nucleo familiare (fornita dall’ufficio).