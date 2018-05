Il porto di Siracusa aperto allo sbarco del pesce spada, Bandiera: "Adesso puntiamo sul tonno rosso”

Il porto di Siracusa inserito nell'elenco stilato dall'ICCAT, la Commissione Internazionale per la Conservazione dei Tunnidi, delle strutture portuali autorizzate allo sbarco del pesce spada.

E' stata, infatti, accolta la richiesta dell’Assessore regionale per l’Agricoltura Edy Bandiera che ha anche ottenuto l'ampliamento dell'operatività del porto di Mazara del Vallo. In questo modo il porto di Siracusa potrà accogliere lo sbarco del pesce spada nell’arco delle 24 ore, mentre l'operatività del Porto di Mazara del Vallo passerà dalla fascia oraria 8-14 sino al tramonto. Rimane da risolvere la questione riguardante l'ampliamento di Pozzallo.

“Abbiamo ottenuto un risultato importante considerato l’elevato valore commerciale che rivestono i porti e gli esemplari catturati – afferma Bandiera - l’obiettivo sul lungo raggio è quello di estendere anche al tonno rosso, per il quale è in corso una battaglia col Ministero, a tutela e garanzia delle nostre flotte pescherecce”.