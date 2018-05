Siracusa, 56enne arrestato per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale

Doveva ritirare i propri effetti personali dalla casa della ex moglie e ieri pomeriggio è arrivato a traversa Pizzuta con l'ordinanza del giudice.

La donna aveva già preparato diversi pacchi, che quindi dovevano essere solo ritirati, ma l'uomo, 56 anni, pensionato, pretendeva comunque di entrare in casa per verificare se ci fosse altro da portare via. Ha chiamato i Carabinieri e poi si è scagliato anche contro di loro, minacciandoli e spintonandoli.

Da qui l'arresto con l'accusa di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Per lui sono stati disposti i domiciliari in attesa del rito direttissimo.