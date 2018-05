Francofonte, piromane in azione: arrestato

Stava per appiccare un secondo incendio, poco distante dal primo, che i Vigili del fuoco stavano estinguendo, in un'area di circa mille metri quadrati, costituita da arbusti a basso fusto, alla periferia di Francofonte. E' stato bloccato e arrestato dai Carabinieri: si tratta di un 49enne, trovato con l'accendino in mano. L’uomo, alla vista dei militari dell’Arma, ha tentato invano la fuga. E' stato ristretto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.