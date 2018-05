Canicattini Bagni al XIII Palio del Casale di Camposano e alla gara mondiale su asini

Una delegazione di Canicattini Bagni sarà presente, domani, al XIII Palio Del Casale 2018, a Camposano (in provincia di Napoli), che ospita la più avvincente Corsa mondiale su asini.

Oltre al tradizionale corteo storico, in rappresentanza di Canicattini, a prendere parte quest’anno alla Corsa mondiale su asini, sarà l’asina “Valentina”, montata da Paolo Ficara, vincitrice lo scorso anno, nel corso del “Palio di San Michele”, del “Torneo a coppie con asini”, messi a disposizione come sempre dal locale allevamento della Fattoria Cugno Lupo di Vincenzo Cavalieri, assieme e ai carretti siciliani.