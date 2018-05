Siracusa, kermesse ippica alla Sis sabato e domenica

E' in arrivo, a Siracusa, una kermesse ippica. Questo fine settimana, sabato e domenica, alla Sis, oltre 260 cavalieri saranno in gara per il Trofeo Sicilia Gold le categorie C115, C120, C125, C130 e la spettacolare C140.

Attesa anche la migliore produzione di cavalli giovani: l'appuntamento, infatti, è anche una tappa del “Circuito Classico” del ministero delle Politiche agricole e forestali, volto alla valorizzazione dei cavalli giovani da salto ostacoli.

Altro appuntamento è per l'individuazione della squadra di giovani siciliani che parteciperà alla coppa del “Presidente Intesa Sanpaolo – Trofeo Challenge Bruno Scolari”, gara riservata alle rappresentative regionali giovanili di tutta Italia, in programma a Villa Borghese dal 24 al 27 maggio in occasione dello 86° CSIO di Piazza di Siena.

A disegnare i tracciati per gli appuntamenti di sabato 12 e domenica 13 è stato chiamato il direttore di campo romano Roberto Murè.

"Un nuovo appuntamento con uno sport nobile e appassionante nel contesto di una struttura accogliente e funzionale che da anni rappresenta un punto di riferimento per appassionati e professionisti" - dichiara il vice Sindaco ed assessore allo Sport, Francesco Italia.