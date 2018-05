Rosolini, istituita la figura dell’ "Operatore dei servizi di Polizia Stradale e Urbana"

La Giunta comunale di Rosolini ha istituito il profilo professionale di "Operatore di Servizi di Polizia Stradale e Urbana".

In pratica gli ausiliari del traffico che fino ad oggi, ai sensi della legge Bassanini, si sono potuti occupare solo della sosta delle auto in generale adesso potranno redigere e sottoscrivere verbali e contestare immediatamente la violazione, svolgere le funzioni e le attività di prevenzione e repressione del codice della strada in totale autonomia; potranno anche sanzionare per l’abbandono e lo scarico non a norma dei rifiuti sul territorio comunale, in quanto atti ricadenti nella tutela delle strade e delle aree pubbliche.