Siracusa, rifiuti: spariscono i cassonetti in via Elorina, viale Ermocrate e via Columba

Spariranno entro questa settimana i vecchi cassonetti da via Elorina, viale Ermocrate e via Columba. Siracusa continua ad avviarsi velocemente verso la raccolta differenziata col servizio di porta a porta. Nei giorni scorsi è toccato al quartiere Akradina andare verso la riconversione. Per quanto riguarda questa circoscrizione, è ancora possibile ritirare i kit in via Italia 105 con la lettera di invito. Nel caso in cui questa non si dovesse ricevere, ci si può comunque presentare presso l’ufficio in questione per richiedere il materiale con un documento d’identità valido.

L'obiettivo è dovrà raggiungere entro fine maggio il 35% di raccolta differenziata. Se Siracusa non dovesse raggiungere il 35% di rifiuti urbani differenziati, sarà un grosso problema per la corretta raccolta, perché dai primi di giugno 2018 le discariche non accetteranno più i rifiuti oltre il target prefissato.