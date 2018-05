Augusta, vendita Esso a società Algerina: una delegazione ricevuta in Municipio

E' stata ricevuta al Municipio di Augusta, dalla sindaca Cettina Di Pietro, una delegazione della società algerina Sonatrach che ha acquisito un ramo di azienda della Exxon Mobile, tra cui lo stabilimento ed i depositi della Esso Augusta.

"Durante l’incontro ho richiesto - ha spiegato la sindaca - e ricevuto rassicurazioni circa la volontà di effettuare investimenti sul nostro territorio, garantendo l'attuale livello occupazionale, con possibilità di incremento nel futuro, nonché il rispetto di tutti gli aspetti legati alla tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente".

Intanto continuano le reazioni dal mondo della politica. Dopo le lunghe dichiarazioni di ieri, oggi è la volta dell'ex deputato nazionale Pippo Zappulla (Articolo 1 - MdP).

"La Società algerina Sonatrach vuole ed è in grado di garantire concretamente i livelli occupazionali, le attività produttive, la qualità ambientale, la sicurezza per i lavoratori e per il territorio, gli interventi manuntentivi e gli investimenti necessari???!!! - chiede provocatoriamente - Fanno bene, quindi, a mio avviso, le organizzazioni sindacali a riservarsi ogni giudizio definitivo ma a denunziare il metodo utilizzato e pretendere un tavolo serio di informazione e di confronto intanto con la Esso ancora prima del nuovo acquirente".