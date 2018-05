Siracusa, Pippo Gennuso torna all'Ars: revocata la sospensione

L'Ars ha revocato oggi la sospensione dalle sue funzioni del deputato Pippo Gennuso, finito ai domiciliari con l'accusa di voto di scambio ad Avola.

Il vicepresidente dell'Assemblea regionale, Roberto Di Mauro, ha letto in aula il decreto del Consiglio dei ministri e la nota dei legali del deputato sulla decisione del tribunale del Riesame di Catania che ha annullato la decisione del gip dello scorso 17 aprile, rimettendo in libertà il parlamentare.

Il deputato siracusano non è mai stato sostituito nel suo periodo di assenza dal primo dei non eletti della lista "Autonomisti e Popolari, Idea Sicilia" con cui era stato eletto alle regionali del 5 novembre.